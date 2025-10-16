Скидки
Металлург — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 16 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче в Магнитогорске 8 сентября победу одержали уфимцы со счётом 3:2 в овертайме. На данный момент «Салават Юлаев» имеет трёхматчевую серию поражений.

«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на последнем месте Востока.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
