Артемий Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту — Фридман

Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отказался делать скидку клубу по новому контракту. По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, ориентиром для клуба был договор Анже Копитара с «Лос-Анджелес Кингз». В 2023 году словенец продлил договор с «Кингз» на два года и $ 7 млн за сезон. По предыдущему контракту он получал $ 10 млн в год.

«Клуб спросил, согласится ли Панарин на сделку вроде той, что была у Копитара. Ответ был отрицательным. Это будет большая сумма», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026 года с кэпхитом $ 11,64 млн.

