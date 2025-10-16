Скидки
Защитник СКА Сергей Сапего негативно оценил место команды в таблице КХЛ

Защитник СКА Сергей Сапего негативно оценил место команды в таблице КХЛ
Комментарии

Защитник СКА Сергей Сапего высказался о положении СКА в турнирной таблице КХЛ. СКА проиграл «Нефтехимику» (2:3 Б) и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 16 очков в 15 играх.

– Как оцениваете положение СКА? Сейчас команда на восьмом месте на Западе.
– Да, плохо оцениваю, потому что мы не хотим быть внизу таблицы, надо забираться повыше. Нужно забирать каждую игру и подниматься в таблице, пока она ещё достаточно плотная. Поэтому от игры к игре будем идти и будем стараться забирать каждую игру и за счёт этого поднимемся.

– К тяжёлой борьбе за место в плей-офф готовы? Сейчас его надо выгрызать.
– Да, пока выгрызаем, но через работу придут победы – это 100%. За счёт работы, командной игры, где-то словить на себя, где-то правильно смениться. Все вот эти компоненты, которые мы умеем делать, нужно просто применить, и тогда победа будет за нами, – цитирует Сапего «Спорт день за днём».

Все новости

