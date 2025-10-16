Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков выведен из списка травмированных

Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков выведен из списка травмированных
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий находился в лазарете со 2 октября. Форвард может вернуться в состав в ближайшем матче с нижнекамским «Нефтехимиком», который пройдёт 17 октября.

В нынешнем сезоне 20-летний хоккеист принял участие в девяти матчах и отметился 3 (1+2) очками при отрицательном показателе полезности «-2».

На данный момент белорусский клуб занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 18 очков за 14 матчей. На счету минского «Динамо» восемь побед и шесть поражений.

Материалы по теме
Игроки минского «Динамо» Василий Демченко и Егор Бориков внесены в список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android