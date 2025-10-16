Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий находился в лазарете со 2 октября. Форвард может вернуться в состав в ближайшем матче с нижнекамским «Нефтехимиком», который пройдёт 17 октября.

В нынешнем сезоне 20-летний хоккеист принял участие в девяти матчах и отметился 3 (1+2) очками при отрицательном показателе полезности «-2».

На данный момент белорусский клуб занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 18 очков за 14 матчей. На счету минского «Динамо» восемь побед и шесть поражений.