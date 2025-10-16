The Athletic: игрокам НХЛ дали понять, что в Олимпийской деревне у них будет много проблем

Игрокам НХЛ дали понять, что в Олимпийской деревне они столкнутся с множеством проблем и неудобств. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Летом хоккеисты сборной Канады собрались в лагере перед Олимпиадой. Как сообщает The Athletic, канадским хоккеистам дали понять, что обстановка на Играх не будет похожа на привычный для многих из них образ жизни.

«Когда приедете в Италию, поверьте мне: не всё будет идеально», – сказала встречавшая хоккеистов шеф-повар сборной Канады Дженнифер Хейл.

Хоккеистам пообещали улучшенные условия проживания в общежитии в миланской Олимпийской деревне, предупредили о вероятности длительных поездок на автобусе в час пик и задержек из-за мер безопасности по пути к месту соревнований и обратно. Игрокам даже в шутку посоветовали брать любой случайно попавшийся банан, чтобы запастись полезными перекусами, пока они живут в олимпийском «пузыре».

Многие известные спортсмены, участвующие в летних Олимпийских играх, не посещают деревню, а предпочитают останавливаться в роскошных отелях. Но на Олимпиаде-2026 игроки НХЛ будут жить в общежитиях вместе с фигуристами и конькобежцами. Это прописано в соглашении, заключённом между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ с ИИХФ, которая действует от имени Международного олимпийского комитета.

Спортсмены также обязаны соблюдать правила спортивной деревни, в том числе поддерживать безалкогольную среду. Многим также приходится делить комнату с товарищами по команде. Такая практика была общепринятой и для команд НХЛ, но для ветеранов она теперь запрещена условиями коллективного договора.