«Шанхай» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 16 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Матч на стадионе «СКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды обменялись победами. В предыдущем матче «Шанхайские Драконы» обыграли «Динамо» со счётом 3:2.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» расположилось на седьмом месте Запада.