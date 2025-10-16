Скидки
Инсайдер НХЛ назвал условие, при котором «Рейнджерс» может отпустить Панарина

Инсайдер НХЛ назвал условие, при котором «Рейнджерс» может отпустить Панарина
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может отпустить российского нападающего Артемия Панарина из клуба, если команда не попадёт в плей-офф.

«Думаю, они спокойно выжидают и смотрят, как сложится этот сезон. Если им не удастся попасть в плей-офф или их команда окажется не очень конкурентоспособной… В таком случае они позволят ему уйти», — заявил Серавалли в эфире Insider Notebook.

Напомним, ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что Панарин отказался делать скидку клубу по новому контракту. Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026 года с кэпхитом $ 11,64 млн.

