Матвей Короткий установил рекорд СКА среди игроков не старше 20 лет

Матвей Короткий установил рекорд СКА среди игроков не старше 20 лет
Нападающий СКА Матвей Короткий в матче с «Нефтехимиком» (2:3 Б) отметился заброшенной шайбой на последней минуте третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Короткий стал первым игроком СКА в регулярных чемпионатах КХЛ, сумевшим забросить шайбу на последней минуте основного времени матча в возрасте до 20 лет. На вчерашний день Матвею исполнилось 19 лет, 9 месяцев и 22 дня. Рекорд принадлежит Василию Подколзину, но он отличился в игре плей-офф. 8 апреля 2021 года СКА дома обыграл ЦСКА (3:1), тогда Василию было 19 лет, 9 месяцев и 15 дней. Кроме того, Короткий забросил свою шайбу, когда вратарь соперника защищал ворота, а Подколзин поразил уже пустые.

