Матвей Короткий установил рекорд СКА среди игроков не старше 20 лет
Поделиться
Нападающий СКА Матвей Короткий в матче с «Нефтехимиком» (2:3 Б) отметился заброшенной шайбой на последней минуте третьего периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5) 1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4) 1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5) 2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5) 2:3 Точилкин – 65:00
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Короткий стал первым игроком СКА в регулярных чемпионатах КХЛ, сумевшим забросить шайбу на последней минуте основного времени матча в возрасте до 20 лет. На вчерашний день Матвею исполнилось 19 лет, 9 месяцев и 22 дня. Рекорд принадлежит Василию Подколзину, но он отличился в игре плей-офф. 8 апреля 2021 года СКА дома обыграл ЦСКА (3:1), тогда Василию было 19 лет, 9 месяцев и 15 дней. Кроме того, Короткий забросил свою шайбу, когда вратарь соперника защищал ворота, а Подколзин поразил уже пустые.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2025
-
16:44
-
16:30
-
16:19
-
16:17
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:59
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:10