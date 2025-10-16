Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей НХЛ на 17 октября 2025 года

В ночь на 17 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 17 октября 2025 года (время московское):

02:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

02:00. «Монреаль Канадиенс» – «Нэшвилл Предаторз»;

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» – «Флорида Пантерз»;

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» – «Колорадо Эвеланш»;

02:00. «Оттава Сенаторз» – «Сиэтл Кракен»;

02:00. «Филадельфия Флайерз» – «Виннипег Джетс»;

02:30. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Эдмонтон Ойлерз»;

03:00. «Даллас Старз» – «Ванкувер Кэнакс»;

05:00. «Лос-Анджелес Кингз» – «Питтсбург Пингвинз»;

05:00. «Анахайм Дакс» – «Каролина Харрикейнз»;

05:00. «Вегас Голден Найтс» – «Бостон Брюинз».