Хоккейные клубы «Северсталь» и «Лада» произвели обмен хоккеистами. Состав череповецкой команды пополнил нападающий Илья Рейнгардт, а защитник Даниил Бокун продолжит карьеру в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба «Северстали».

Бокуну 29 лет, защитник провёл в КХЛ 194 матча, в которых набрал 32 (8+24) очка при показателе полезности «+9». Даниил является игроком сборной Беларуси.

22-летний Рейнгардт за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге отыграл 71 матч, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «+5».

«Лада» занимает предпоследнее, 10-е место, в таблице Запада, «Северсталь» располагается на четвёртой строчке в таблице Запада.