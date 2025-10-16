Скидки
Хоккей

Защитник «Нефтехимика» Сериков: мы молились, чтобы голы СКА отменили

Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Артём Сериков прокомментировал победный матч со СКА (3:2 Б) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

«Игра понравилась, отличный атакующий хоккей с обеих сторон. Рад, что прервали неудачную серию. Что касается отменённых шайб, я был [на льду] в обоих моментах. Мы с партнёром молились, чтобы отменили. Повезло, что так и случилось. Возможно, это команду завело. Концовка была очень нервная, потому что СКА расстроился от незасчитанных шайб. У них получилось сравнять, но мы смогли их сдержать в овертайме и выиграть в серии буллитов», — цитирует Серикова Metaratings.

В следующей игре СКА встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 18 октября. «Нефтехимик» 17 октября сразится в гостях с минским «Динамо».

Комментарии
Новости. Хоккей
