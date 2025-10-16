Форвард «Шанхая» Лабанк назвал главное отличие НХЛ от КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк рассказал об отличии НХЛ от КХЛ и оценил качество игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Многого не знал о российском хоккее. Знал только, что это очень быстрая лига, все игроки очень быстрые и мастеровитые, здесь очень много талантов. Все любят делать интересные розыгрыши, здорово работают с шайбой, хорошо её двигают. Но в НХЛ всё ещё быстрее, сам темп игры быстрее. В этом главное различие», — приводит слова Лабанка ТАСС.

В Континентальной хоккейной лиге 29-летний Лабанк провёл одну игру, в которой записал на свой счёт результативную передачу. За девять сезонов в НХЛ в составе «Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс», восемь из которых — в составе «Шаркс», Лабанк забил 84 гола и отдал 153 передачи, набрав 237 очков в 512 играх регулярного чемпионата.