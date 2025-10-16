«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, одолев в гостях «Сибирь»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 19-й минуте встречи Артём Галимов с передач Алексея Марченко и Брэндона Биро открыл счёт в матче. На 26-й минуте Илья Люзенков с передач Егора Аланова и Владислава Кары восстановил равенство. На 38-й минуте Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова вновь вывел казанский клуб вперёд. На 55-й минуте Семёнов сделал счёт 3:1. В конце игры Владимир Алистров установил окончательный счёт во встрече.

Эта победа стала для «Ак Барса» шестой подряд.

В следующей игре «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября. «Ак Барс» 18 октября сыграет в гостях с астанинским «Барысом».