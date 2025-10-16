Скидки
Сибирь — Ак Барс, результат матча 16 октября 2025 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, одолев в гостях «Сибирь»
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Марченко, Биро) – 18:00 (5x5)     1:1 Люзенков (Аланов, Кара) – 25:50 (5x5)     1:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 37:32 (5x5)     1:3 Семёнов (Яшкин, Барабанов) – 54:35 (5x5)     1:4 Алистров (Сафонов, Галимов) – 58:45 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте встречи Артём Галимов с передач Алексея Марченко и Брэндона Биро открыл счёт в матче. На 26-й минуте Илья Люзенков с передач Егора Аланова и Владислава Кары восстановил равенство. На 38-й минуте Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова вновь вывел казанский клуб вперёд. На 55-й минуте Семёнов сделал счёт 3:1. В конце игры Владимир Алистров установил окончательный счёт во встрече.

Эта победа стала для «Ак Барса» шестой подряд.

В следующей игре «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября. «Ак Барс» 18 октября сыграет в гостях с астанинским «Барысом».

Комментарии
Новости. Хоккей
