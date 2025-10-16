МОК выступил с заявлением касаемо разговоров о неготовности ледовой арены к ОИ — 2026

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением касаемо разговоров о неготовности ледовой арены к Олимпийским играм — 2026 в Италии.

«Организационный комитет под руководством Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) будет контролировать последние подготовительные работы, чтобы гарантировать, что арена «Милана Сантаджулия» соответствует самым высоким стандартам и ожиданиям всех участников, от игроков и официальных лиц до зрителей и партнёров, в поистине уникальной олимпийской обстановке.

В начале января на арене запланировано тестовое мероприятие, которое позволит провести финальную проверку работоспособности и испытания льда. Мы уверены, что соревнования по хоккею с шайбой пройдут на площадках мирового класса, предлагая каждому исключительный олимпийский опыт», — цитирует заявление МОК The Athletic.