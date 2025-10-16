Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ожидания были другие». Бывший защитник СКА — о девятом месте ЦСКА в таблице Запада

«Ожидания были другие». Бывший защитник СКА — о девятом месте ЦСКА в таблице Запада
Комментарии

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о неудачной игре ЦСКА под руководством Игоря Никитина в нынешнем сезоне КХЛ.

«Удивляет положение ЦСКА, ожидания были другие. Есть все возможности для усиления состава, да и нынешний состав был неплох. Пришёл новый тренерский штаб, было время летом на подготовку, но что-то пока не получается. Что именно — мне непонятно. С другой стороны, у Никитина всегда есть результат. Посмотрим, что будет в апреле», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

После 14 матчей ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место с 14 очками в активе. В следующем матче ЦСКА 17 октября сыграет в гостях с «Торпедо».

Материалы по теме
При Илье Воробьёве ЦСКА в первых 15 играх сезона набрал очков больше, чем при Никитине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android