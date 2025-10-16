«Ожидания были другие». Бывший защитник СКА — о девятом месте ЦСКА в таблице Запада

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о неудачной игре ЦСКА под руководством Игоря Никитина в нынешнем сезоне КХЛ.

«Удивляет положение ЦСКА, ожидания были другие. Есть все возможности для усиления состава, да и нынешний состав был неплох. Пришёл новый тренерский штаб, было время летом на подготовку, но что-то пока не получается. Что именно — мне непонятно. С другой стороны, у Никитина всегда есть результат. Посмотрим, что будет в апреле», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

После 14 матчей ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место с 14 очками в активе. В следующем матче ЦСКА 17 октября сыграет в гостях с «Торпедо».