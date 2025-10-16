Гатиятулин — о победе над «Сибирью»: решаем в выездной серии несколько задач
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч с «Сибирью» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Марченко, Биро) – 18:00 (5x5) 1:1 Люзенков (Аланов, Кара) – 25:50 (5x5) 1:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 37:32 (5x5) 1:3 Семёнов (Яшкин, Барабанов) – 54:35 (5x5) 1:4 Алистров (Сафонов, Галимов) – 58:45 (5x4)
— На текущей выездной серии решаем несколько задач. Одна из них – приобрести стабильность. Контролировать шайбу, заставлять соперника ошибаться. Рады, что это удаётся. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку.
— В один момент отдали шайбу сопернику, как удалось потом стабилизировать ситуацию?
— Соперник – рациональная команда, там достаточно мастеровитых игроков. Были опасные контратаки, с одной из них пропустили. В нужный момент поправили, ребята услышали, контроль вернули, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
