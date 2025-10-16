Гатиятулин — о победе над «Сибирью»: решаем в выездной серии несколько задач

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч с «Сибирью» (4:1).

— На текущей выездной серии решаем несколько задач. Одна из них – приобрести стабильность. Контролировать шайбу, заставлять соперника ошибаться. Рады, что это удаётся. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку.

— В один момент отдали шайбу сопернику, как удалось потом стабилизировать ситуацию?

— Соперник – рациональная команда, там достаточно мастеровитых игроков. Были опасные контратаки, с одной из них пропустили. В нужный момент поправили, ребята услышали, контроль вернули, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.