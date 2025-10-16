Скидки
Хоккей

«Был серьёзный разговор, он правильно отреагировал». Гатиятулин — о Миллере

«Был серьёзный разговор, он правильно отреагировал». Гатиятулин — о Миллере
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с «Сибирью» (4:1) высказался об игре защитника Митчелла Миллера.

— Миллер попал в топ-10 игроков последних двух недель по версии КХЛ. Считаете ли вы, что это реакция на попадание в запас?
— Он обладает огромным потенциалом, наша задача помогать его реализовывать. Был момент: в первых трёх матчах он забивал, а потом стал играть с уклоном на атаку, забывая о наших договорённостях. Атакующие действия не должны влиять на игру в обороне. Был серьёзный разговор, дали Митчу посмотреть со стороны на нашу игру. Он правильно отреагировал, стал более уверенно и надёжно играть в обороне. Миллер говорил в интервью, что сначала — команда, а потом — личная статистика, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Гатиятулин — о победе над «Сибирью»: решаем в выездной серии несколько задач
