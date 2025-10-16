«Не было заряженности на то, чтобы выигрывать борьбу. Буцаев — о поражении «Ак Барсу»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о домашнем поражении от «Ак Барса» (1:4).

«Непростая в плане информации игра. Много потерь, не было у нас заряженности на то, что нужно выигрывать борьбу, нейтральные шайбы. Мы не увидели, что хотели увидеть. Отсюда такой результат, хоть и счёт был 1:2 до конца. Закономерность остаётся прежней, совершаем много ошибок, это не позволяет экономно играть в плане энергии. Шесть минут в меньшинстве в первом периоде — много. Во втором были неплохие отрезки, но этого очень мало», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября.