Главный тренер «Сибири» рассказал, когда вернётся в состав Приски

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от «Ак Барса» (1:4) рассказал, когда вернётся в состав защитник Чейз Приски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Марченко, Биро) – 18:00 (5x5)     1:1 Люзенков (Аланов, Кара) – 25:50 (5x5)     1:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 37:32 (5x5)     1:3 Семёнов (Яшкин, Барабанов) – 54:35 (5x5)     1:4 Алистров (Сафонов, Галимов) – 58:45 (5x4)    

— Приски участвовал в раскатке, почему не вышел на лёд?
— Он сегодня не должен был играть, первый день тренировался в общей группе. Планируем, что в следующей игре выйдет, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Приски провёл восемь матчей, в которых игрок обороны набрал пять результативных передач.

В следующей игре КХЛ «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября.

