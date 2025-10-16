Главный тренер «Сибири» рассказал, когда вернётся в состав Приски
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от «Ак Барса» (1:4) рассказал, когда вернётся в состав защитник Чейз Приски.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Марченко, Биро) – 18:00 (5x5) 1:1 Люзенков (Аланов, Кара) – 25:50 (5x5) 1:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 37:32 (5x5) 1:3 Семёнов (Яшкин, Барабанов) – 54:35 (5x5) 1:4 Алистров (Сафонов, Галимов) – 58:45 (5x4)
— Приски участвовал в раскатке, почему не вышел на лёд?
— Он сегодня не должен был играть, первый день тренировался в общей группе. Планируем, что в следующей игре выйдет, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Приски провёл восемь матчей, в которых игрок обороны набрал пять результативных передач.
В следующей игре КХЛ «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября.
