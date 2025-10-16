Главный тренер «Сибири» рассказал, когда вернётся в состав Приски

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от «Ак Барса» (1:4) рассказал, когда вернётся в состав защитник Чейз Приски.

— Приски участвовал в раскатке, почему не вышел на лёд?

— Он сегодня не должен был играть, первый день тренировался в общей группе. Планируем, что в следующей игре выйдет, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Приски провёл восемь матчей, в которых игрок обороны набрал пять результативных передач.

В следующей игре КХЛ «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября.