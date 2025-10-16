Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Должны правильно себя оценивать». Буцаев — о лидерах «Сибири»

«Должны правильно себя оценивать». Буцаев — о лидерах «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от казанского «Ак Барса» (1:4) высказался об игре лидеров новосибирского клуба.

— После игры в Тольятти вы жёстко высказались о лидерах, сказав, что им надо ещё доказывать много. Позитивные изменения есть в этом направлении?
— Если мы выиграли два матча после, то это как-то подействовало. Мы не живём молча, разговариваем, у нас есть собрания, разборы ошибок. Они должны сами себя правильно оценивать. Сегодня был хороший урок, чтобы ещё раз задуматься над тем, кто он и как, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Главный тренер «Сибири» рассказал, когда вернётся в состав Приски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android