«Должны правильно себя оценивать». Буцаев — о лидерах «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от казанского «Ак Барса» (1:4) высказался об игре лидеров новосибирского клуба.

— После игры в Тольятти вы жёстко высказались о лидерах, сказав, что им надо ещё доказывать много. Позитивные изменения есть в этом направлении?

— Если мы выиграли два матча после, то это как-то подействовало. Мы не живём молча, разговариваем, у нас есть собрания, разборы ошибок. Они должны сами себя правильно оценивать. Сегодня был хороший урок, чтобы ещё раз задуматься над тем, кто он и как, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.