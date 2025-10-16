«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил дома «Салават Юлаев» в игре с 10 голами

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей голы на свой счёт записали Андрей Козлов, Валерий Орехов, Егор Яковлев, Егор Коробкин, Дмитрий Силантьев и Руслан Исхаков. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Джек Родевальд, Максим Кузнецов, Владислав Ефремов и Александр Жаровский.

В следующей игре «Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 19 октября. «Салават Юлаев» 18 октября сыграет в гостях с челябинским «Трактором».