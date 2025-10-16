Скидки
Металлург — Салават Юлаев, результат матча 16 октября 2025 года, счёт 6:4, КХЛ 2025/2026

«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил дома «Салават Юлаев» в игре с 10 голами
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кузнецов) – 22:41 (5x5)     0:2 Кузнецов – 24:59 (5x5)     1:2 Козлов (Кузнецов, Смолин) – 27:40 (5x5)     2:2 Орехов (Исхаков, Барак) – 32:11 (5x5)     3:2 Яковлев (Орехов, Силантьев) – 39:56 (5x5)     4:2 Коробкин (Коротков, Хабаров) – 52:23 (5x5)     5:2 Силантьев (Маклюков, Минулин) – 53:12 (5x5)     5:3 Ефремов (Жаровский) – 54:54 (5x5)     6:3 Исхаков (Толчинский) – 56:34 (5x5)     6:4 Жаровский (Горшков) – 57:43 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей голы на свой счёт записали Андрей Козлов, Валерий Орехов, Егор Яковлев, Егор Коробкин, Дмитрий Силантьев и Руслан Исхаков. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Джек Родевальд, Максим Кузнецов, Владислав Ефремов и Александр Жаровский.

В следующей игре «Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 19 октября. «Салават Юлаев» 18 октября сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

