«С таким соперником надо соображать быстрее». Аланов — о поражении «Ак Барсу»

Защитник «Сибири» Егор Аланов высказался о домашнем поражении от казанского «Ак Барса» (1:4).

— Почему получился скомканным первый период?

— Плохо начали. Надо было начать попроще играть, двигать шайбу вперёд. Начали играть так, как от нас не требуют. С таким соперником надо соображать быстрее. Начали только во втором периоде это показывать, смогли сравнять счёт. Надо было дальше продолжать, но не смогли зацепиться, — сказал Аланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября.