Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С таким соперником надо соображать быстрее». Аланов — о поражении «Ак Барсу»

«С таким соперником надо соображать быстрее». Аланов — о поражении «Ак Барсу»
Комментарии

Защитник «Сибири» Егор Аланов высказался о домашнем поражении от казанского «Ак Барса» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Марченко, Биро) – 18:00 (5x5)     1:1 Люзенков (Аланов, Кара) – 25:50 (5x5)     1:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 37:32 (5x5)     1:3 Семёнов (Яшкин, Барабанов) – 54:35 (5x5)     1:4 Алистров (Сафонов, Галимов) – 58:45 (5x4)    

— Почему получился скомканным первый период?
— Плохо начали. Надо было начать попроще играть, двигать шайбу вперёд. Начали играть так, как от нас не требуют. С таким соперником надо соображать быстрее. Начали только во втором периоде это показывать, смогли сравнять счёт. Надо было дальше продолжать, но не смогли зацепиться, — сказал Аланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября.

Материалы по теме
«Должны правильно себя оценивать». Буцаев — о лидерах «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android