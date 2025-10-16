Защитник «Сибири» — о четвёртой игре за неделю: сказывается, но это всё отмазки

Защитник «Сибири» Егор Аланов после домашнего поражения от казанского «Ак Барса» (1:4) прокомментировал физическое состояние новосибирских хоккеистов.

— Почему первые периоды в целом получаются такими? Это вопрос концентрации?

— Вряд ли. Сказывается, что четвёртая игра подряд, но это всё отмазки. Нам надо больше дорабатывать, чтобы лучше начинать первые периоды.

— Ваши партнёры по команде говорили, что длинные паузы, наоборот, выбивают из колеи, а матчи подряд сохраняют тонус. Где золотая середина?

— Тут перелёты же ещё были. Всегда по-разному, тут никогда не угадаешь, так что лучше на этом не зацикливаться, — сказал Аланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.