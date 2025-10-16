Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сибири» отреагировал на попадание в расширенный состав сборной «Россия 25»

Защитник «Сибири» отреагировал на попадание в расширенный состав сборной «Россия 25»
Комментарии

Защитник «Сибири» Егор Аланов отреагировал на попадание в расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала — 2025.

— Попали в расширенный список сборной «Россия 25», как отреагировали?
— Положительно, конечно. Приятно, что попал в сборную, но это всё же расширенный список. Поживём, увидим, что дальше будет. Пока концентрация на наших играх, готовимся. Надо показывать лучшую игру.

— С Романом Ротенбергом ещё не разговаривали?
— Нет, — сказал Аланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, Кубок Первого канала — 2025 пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

Материалы по теме
Защитник «Сибири» — о четвёртой игре за неделю: сказывается, но это всё отмазки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android