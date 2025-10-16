Защитник «Сибири» отреагировал на попадание в расширенный состав сборной «Россия 25»

Защитник «Сибири» Егор Аланов отреагировал на попадание в расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала — 2025.

— Попали в расширенный список сборной «Россия 25», как отреагировали?

— Положительно, конечно. Приятно, что попал в сборную, но это всё же расширенный список. Поживём, увидим, что дальше будет. Пока концентрация на наших играх, готовимся. Надо показывать лучшую игру.

— С Романом Ротенбергом ещё не разговаривали?

— Нет, — сказал Аланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, Кубок Первого канала — 2025 пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.