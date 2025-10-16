«Авангард» проиграл в гостях «Барысу», пропустив шесть шайб
В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4) 2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5) 2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4) 2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5) 3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3) 4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5) 5:2 Логвин – 51:25 (5x5) 6:2 Кайыржан – 56:27 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
У «Барыса» голы на свой счёт записали Райли Уолш, Мэйсон Морелли, Майк Веккионе, Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан. В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.
Отметим, после этой победы «Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений.
В следующей игре «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
