«Авангард» проиграл в гостях «Барысу», пропустив шесть шайб

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

У «Барыса» голы на свой счёт записали Райли Уолш, Мэйсон Морелли, Майк Веккионе, Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан. В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.

Отметим, после этой победы «Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений.

В следующей игре «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.