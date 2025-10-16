Скидки
Барыс — Авангард, результат матча 16 октября 2025 года, счёт 6:2, КХЛ 2025/2026

«Авангард» проиграл в гостях «Барысу», пропустив шесть шайб
Комментарии

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4)     2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5)     2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4)     2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5)     3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3)     4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5)     5:2 Логвин – 51:25 (5x5)     6:2 Кайыржан – 56:27 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У «Барыса» голы на свой счёт записали Райли Уолш, Мэйсон Морелли, Майк Веккионе, Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан. В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.

Отметим, после этой победы «Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений.

В следующей игре «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

