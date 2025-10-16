«Артемий может требовать то, что хочет». Каменский — о контракте Панарина с «Рейнджерс»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что российский нападающий Артемий Панарин не хочет идти на понижение зарплаты в новом контракте с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это бизнес, и Панарин показывает хоккей высокого уровня, являясь лидером команды. Артемий может требовать то, что хочет. Игрок хочет продать себя дороже, а хозяин купить дешевле – это нормальное явление», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Напомним, ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что Панарин отказался делать скидку клубу по новому контракту. Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026 года с кэпхитом $ 11,64 млн.