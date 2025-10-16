Виктор Козлов назвал ключевой момент в поражении «Салавата» от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (4:6), назвав третью пропущенную шайбу ключевым моментом в игре.

– Неплохо сыграли матч, просто этот третий гол за секунды до конца второго периода был решающим. Последние минуты – это очень важно, с каким настроением ты уходишь в раздевалку. Пропускать за четыре секунды – это переломный момент.

В третьем периоде мы пытались отыграться, но соперник хорошо нас наказывал в контратаках. Ребята всё равно не сдались, пытались спасти матч, но нам не хватило в концовке. Мы должны лучше играть в обороне. Шесть пропущенных голов – это много.

– У Жаровского было два удаления, присел на скамейку, но потом снова вы его вернули.

– Соперник быстрый, Сане тяжеловато пока играть против таких команд. Он неплохо исполнил, забил, но исполнил всё это под воротами.

– Что с кадровыми резервами команды? Где искать подпитку?

– Все ребята, которые есть. Несколько человек травмированы, играть в Челябинске они не будут. Ребята должны сфокусироваться на своих действиях, мы не можем тратить энергию на то, что мы не можем контролировать. Мы должны сфокусироваться на своей работе.

– Как поймать баланс между хорошей реализацией и надёжной обороной?

– В этом и заключается основательная игра. Ты должен играть и в обороне правильно, и в атаке ждать свои моменты. Играли с лидером, должны были терпеть. Потом в ключевые моменты совершали ошибки, соперник нас наказывал, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».