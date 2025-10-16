Скидки
Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов назвал ключевой момент в поражении «Салавата» от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (4:6), назвав третью пропущенную шайбу ключевым моментом в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кузнецов) – 22:41 (5x5)     0:2 Кузнецов – 24:59 (5x5)     1:2 Козлов (Кузнецов, Смолин) – 27:40 (5x5)     2:2 Орехов (Исхаков, Барак) – 32:11 (5x5)     3:2 Яковлев (Орехов, Силантьев) – 39:56 (5x5)     4:2 Коробкин (Коротков, Хабаров) – 52:23 (5x5)     5:2 Силантьев (Маклюков, Минулин) – 53:12 (5x5)     5:3 Ефремов (Жаровский) – 54:54 (5x5)     6:3 Исхаков (Толчинский) – 56:34 (5x5)     6:4 Жаровский (Горшков) – 57:43 (5x5)    

– Неплохо сыграли матч, просто этот третий гол за секунды до конца второго периода был решающим. Последние минуты – это очень важно, с каким настроением ты уходишь в раздевалку. Пропускать за четыре секунды – это переломный момент.

В третьем периоде мы пытались отыграться, но соперник хорошо нас наказывал в контратаках. Ребята всё равно не сдались, пытались спасти матч, но нам не хватило в концовке. Мы должны лучше играть в обороне. Шесть пропущенных голов – это много.

– У Жаровского было два удаления, присел на скамейку, но потом снова вы его вернули.
– Соперник быстрый, Сане тяжеловато пока играть против таких команд. Он неплохо исполнил, забил, но исполнил всё это под воротами.

– Что с кадровыми резервами команды? Где искать подпитку?
– Все ребята, которые есть. Несколько человек травмированы, играть в Челябинске они не будут. Ребята должны сфокусироваться на своих действиях, мы не можем тратить энергию на то, что мы не можем контролировать. Мы должны сфокусироваться на своей работе.

– Как поймать баланс между хорошей реализацией и надёжной обороной?
– В этом и заключается основательная игра. Ты должен играть и в обороне правильно, и в атаке ждать свои моменты. Играли с лидером, должны были терпеть. Потом в ключевые моменты совершали ошибки, соперник нас наказывал, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

