Ги Буше одной фразой прокомментировал крупное поражение «Авангарда» от «Барыса»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупное поражение омского клуба от «Барыса» (2:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4) 2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5) 2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4) 2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5) 3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3) 4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5) 5:2 Логвин – 51:25 (5x5) 6:2 Кайыржан – 56:27 (en)
«Соперник заслужил эту победу, на этом всё», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.
«Авангард» с 22 очками после 16 сыгранных матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2025
-
21:30
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:43
-
20:24
-
20:06
-
19:40
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:17
-
19:08
-
19:04
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:34
-
18:15
-
18:00
-
17:49
-
17:26
-
17:05
-
16:44
-
16:30
-
16:19
-
16:17
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
15:00