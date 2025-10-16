Скидки
Ги Буше одной фразой прокомментировал крупное поражение «Авангарда» от «Барыса»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупное поражение омского клуба от «Барыса» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4)     2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5)     2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4)     2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5)     3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3)     4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5)     5:2 Логвин – 51:25 (5x5)     6:2 Кайыржан – 56:27 (en)    

«Соперник заслужил эту победу, на этом всё», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.

«Авангард» с 22 очками после 16 сыгранных матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

