Ги Буше одной фразой прокомментировал крупное поражение «Авангарда» от «Барыса»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупное поражение омского клуба от «Барыса» (2:6).

«Соперник заслужил эту победу, на этом всё», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В составе «ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.

«Авангард» с 22 очками после 16 сыгранных матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.