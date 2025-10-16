Ги Буше: в Астану «Авангард» приехал «без ног». Когда «нет ног», нужно играть умнее

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после крупного поражения от «Барыса» (2:6) высказался о физическом состоянии игроков омского клуба.

«В Астану мы приехали «без ног», но когда «нет ног», нужно играть умнее. В конце любой выездной серии ожидаемо, что есть усталость, надо доставать силы и действовать более обдуманно. Имея 2:2 после камбэка, нужно сохранять этот счёт, а не бежать вперёд, сломя голову, не терять игроков соперника, не удаляться бездумно. Мы знали, что «Барыс» очень быстрая и активная команда, играет дома при поддержке болельщиков, нам нужно было сохранять голову холодной. Это у нас не получилось, будем делать выводы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.