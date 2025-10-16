Скидки
Хоккей

Ги Буше: «Авангард» потерял двух центрфорвардов. Восстановление Якупова идёт медленно

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после крупного поражения от «Барыса» (2:6) рассказал о травмированных хоккеистах омского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4)     2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5)     2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4)     2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5)     3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3)     4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5)     5:2 Логвин – 51:25 (5x5)     6:2 Кайыржан – 56:27 (en)    

«В этой игре мы потеряли двух центральных нападающих, пока не знаю, что конкретно случилось, будем выяснять. Восстановление Наиля Якупова идёт очень медленно, рано или поздно он вернётся, но мы не хотим искусственно возвращать его в игру, потому что он важнейшая часть нашей команды», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» с 22 очками после 16 сыгранных матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

