«Переживал за безопасность своего игрока». Ги Буше — о бурной реакции на гол «Барыса»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после крупного поражения от «Барыса» (2:6) рассказал о своей бурной реакции на гол астанинского клуба, который впоследствии был отменён из-за нарушения правил.

«Эмоциональное общение с судьями после гола Томпсона? Разговор был не про гол, а про хит, на который я хотел обратить внимание. Это очень опасно, никогда не хочешь, чтобы игрок выбыл. Переживал за безопасность своего хоккеиста. Там был чистейший удар в голову, поэтому отреагировал так эмоционально», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

