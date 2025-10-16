Скидки
Хоккей

«Переживал за безопасность своего игрока». Ги Буше — о бурной реакции на гол «Барыса»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после крупного поражения от «Барыса» (2:6) рассказал о своей бурной реакции на гол астанинского клуба, который впоследствии был отменён из-за нарушения правил.

16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4)     2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5)     2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4)     2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5)     3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3)     4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5)     5:2 Логвин – 51:25 (5x5)     6:2 Кайыржан – 56:27 (en)    

«Эмоциональное общение с судьями после гола Томпсона? Разговор был не про гол, а про хит, на который я хотел обратить внимание. Это очень опасно, никогда не хочешь, чтобы игрок выбыл. Переживал за безопасность своего хоккеиста. Там был чистейший удар в голову, поэтому отреагировал так эмоционально», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ги Буше: «Авангард» потерял двух центрфорвардов. Восстановление Якупова идёт медленно
