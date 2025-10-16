«Переживал за безопасность своего игрока». Ги Буше — о бурной реакции на гол «Барыса»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после крупного поражения от «Барыса» (2:6) рассказал о своей бурной реакции на гол астанинского клуба, который впоследствии был отменён из-за нарушения правил.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4) 2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5) 2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4) 2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5) 3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3) 4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5) 5:2 Логвин – 51:25 (5x5) 6:2 Кайыржан – 56:27 (en)
«Эмоциональное общение с судьями после гола Томпсона? Разговор был не про гол, а про хит, на который я хотел обратить внимание. Это очень опасно, никогда не хочешь, чтобы игрок выбыл. Переживал за безопасность своего хоккеиста. Там был чистейший удар в голову, поэтому отреагировал так эмоционально», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2025
-
21:30
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:43
-
20:24
-
20:06
-
19:40
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:17
-
19:08
-
19:04
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:34
-
18:15
-
18:00
-
17:49
-
17:26
-
17:05
-
16:44
-
16:30
-
16:19
-
16:17
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
15:00