Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец: победа всякая важна. Тем более над «Авангардом»

Главный тренер «Барыса» Кравец: победа всякая важна. Тем более над «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о победе над омским «Авангардом» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4)     2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5)     2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4)     2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5)     3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3)     4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5)     5:2 Логвин – 51:25 (5x5)     6:2 Кайыржан – 56:27 (en)    

«Обыграли очень хорошую, сильную команду. Благодарю ребят за их серьёзный труд, каждый сыграл на 200%, много шайб поймали на себя. Командный дух всегда помогает выигрывать, поддержка болельщиков тоже окрыляет. Нам очень важно было победить, потому что каждую игру вроде стараемся, но уже шесть поражений подряд было. Хорошо, что взяли всё лучшее из проигранных матчей, сегодня всё сделали. Конечно, неприятно, что схватили большие удаления, но настолько сегодня все были на эмоциях, настолько хотели победить в каждом единоборстве. Сегодня одна из наших лучших игр после победы над «Динамо». Виден коллектив, видна «химия» у ребят между собой.

Было ли принципиально обыграть именно «Авангард», где раньше работал? Победа всякая важна. Тем более над «Авангардом», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» проиграл в гостях «Барысу», пропустив шесть шайб
