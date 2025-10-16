Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У меня есть одно выражение». Кравец — о том, что сказал игрокам «Барыса» в перерыве

«У меня есть одно выражение». Кравец — о том, что сказал игрокам «Барыса» в перерыве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после победы над омским «Авангардом» (6:2) раскрыл, что сказал игрокам казахстанского клуба во втором перерыве матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4)     2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5)     2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4)     2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5)     3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3)     4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5)     5:2 Логвин – 51:25 (5x5)     6:2 Кайыржан – 56:27 (en)    

«Что сказал команде во втором перерыве? У меня есть одно выражение, всегда его говорю: 20 минут – 20 улыбок. Так и произошло всё. Фирменная толкотня с игроками в подтрибунке? Это моя инициатива. У нас много больших ребят в команде, но какие-то они добрые. Нужно было их завести. А теперь они и сами просят», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, после этой победы «Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений.

В следующей игре «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Материалы по теме
Главный тренер «Барыса» Кравец: победа всякая важна. Тем более над «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android