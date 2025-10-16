«У меня есть одно выражение». Кравец — о том, что сказал игрокам «Барыса» в перерыве

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после победы над омским «Авангардом» (6:2) раскрыл, что сказал игрокам казахстанского клуба во втором перерыве матча.

«Что сказал команде во втором перерыве? У меня есть одно выражение, всегда его говорю: 20 минут – 20 улыбок. Так и произошло всё. Фирменная толкотня с игроками в подтрибунке? Это моя инициатива. У нас много больших ребят в команде, но какие-то они добрые. Нужно было их завести. А теперь они и сами просят», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, после этой победы «Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений.

В следующей игре «Барыс» встретится с «Ак Барсом» в Астане 18 октября. «Авангард» 19 октября сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.