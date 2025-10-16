Кравец: ситуация обстоит так, что «Барыс» отказывается от Николишина

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после победы над омским «Авангардом» (6:2) прокомментировал прохождение процедуры списка отказов и отправки в фарм-клуб «Номад» нападающего казахстанского клуба Ивана Николишина.
«По Николишину больше вопросы не ко мне. Думаю, ситуация обстоит так, что мы отказываемся от Николишина, на этом вопрос закрываем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском «Авангарде», за который провёл 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». По ходу сезона нападающий перешёл в «Барыс». В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков. Всего в КХЛ Иван сыграл 336 встреч, в которых набрал 133 очка.
