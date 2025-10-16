Скидки
Кравец: ситуация обстоит так, что «Барыс» отказывается от Николишина

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после победы над омским «Авангардом» (6:2) прокомментировал прохождение процедуры списка отказов и отправки в фарм-клуб «Номад» нападающего казахстанского клуба Ивана Николишина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Уолш (Морелли, Веккионе) – 04:17 (5x4)     2:0 Морелли (Данияр, Масси) – 05:24 (5x5)     2:1 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 13:32 (5x4)     2:2 Шарипзянов (Окулов, Лажуа) – 34:55 (5x5)     3:2 Веккионе (Уолш, Морелли) – 40:45 (5x3)     4:2 Бекетаев (Томпсон) – 43:35 (5x5)     5:2 Логвин – 51:25 (5x5)     6:2 Кайыржан – 56:27 (en)    

«По Николишину больше вопросы не ко мне. Думаю, ситуация обстоит так, что мы отказываемся от Николишина, на этом вопрос закрываем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском «Авангарде», за который провёл 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». По ходу сезона нападающий перешёл в «Барыс». В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков. Всего в КХЛ Иван сыграл 336 встреч, в которых набрал 133 очка.

