Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Динамо М, результат матча 16 октября 2025 года, счёт 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода и победило «Шанхай» по буллитам
В Санкт-Петерубрге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5)     1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5)     2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5)     2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

На 10-й минуте первого периода Борна Рендулич с передач Гейджа Куинни и Джозефа Душака открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Дилан Сикура с передачи Джордана Уила восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте второго периода Владислав Валенцов с передачи Никиты Попугаева вновь вывел китайский клуб вперёд. На 19-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Даниила Пыленкова и Уила сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре «Шанхайские Драконы» встретятся со «Спартаком» 21 октября. «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля.

