Московское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода и победило «Шанхай» по буллитам

В Санкт-Петерубрге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Борна Рендулич с передач Гейджа Куинни и Джозефа Душака открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Дилан Сикура с передачи Джордана Уила восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте второго периода Владислав Валенцов с передачи Никиты Попугаева вновь вывел китайский клуб вперёд. На 19-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Даниила Пыленкова и Уила сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре «Шанхайские Драконы» встретятся со «Спартаком» 21 октября. «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля.