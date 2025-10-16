Оправданный по делу о сексуальном насилии вратарь Харт продолжит карьеру в «Вегасе»

Голкипер Картер Харт продолжит карьеру в «Вегас Голден Найтс», сообщает пресс-служба команды. Напомним, ранее суд в Канаде признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

«После решения о восстановлении, согласованного НХЛ и ассоциацией игроков НХЛ, вратарь Картер Харт присоединится к «Вегас Голден Найтс».

«Голден Найтс» руководствуются процессом и оценкой, которые НХЛ и НХЛПА привели в своём решении. Мы остаёмся верны основным ценностям, которые определяли нашу организацию с момента её основания, ожидаем, что наши игроки продолжат соответствовать этим стандартам и в дальнейшем», — сказано в заявлении команды.

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию».