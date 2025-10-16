Скидки
Александр Овечкин назвал фильм, который напугал его в детстве

Александр Овечкин назвал фильм, который напугал его в детстве
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии Хэллоуина провела опрос среди хоккеистов команды о том, какой фильм ужасов напугал игроков больше всего в детстве.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин назвал картину «Пятница, 13-е».

40-летний Овечкин не смог забить гол в четвёртой встрече со старта сезона подряд. За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь дважды случалась четырёхматчевая безголевая серия на старте нового регулярного чемпионата — в сезонах-2023/2024 и 2012/2013. Пятиматчевых нерезультативных стартовых серий не было ни разу.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут на своей площадке в ночь с 17 на 18 октября мск с «Миннесотой Уайлд».

