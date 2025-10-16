«Не очень на душе от таких побед». Тренер «Металлурга» Разин — о 6:4 с «Салаватом Юлаевым»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым» (6:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кузнецов) – 22:41 (5x5) 0:2 Кузнецов – 24:59 (5x5) 1:2 Козлов (Кузнецов, Смолин) – 27:40 (5x5) 2:2 Орехов (Исхаков, Барак) – 32:11 (5x5) 3:2 Яковлев (Орехов, Силантьев) – 39:56 (5x5) 4:2 Коробкин (Коротков, Хабаров) – 52:23 (5x5) 5:2 Силантьев (Маклюков, Минулин) – 53:12 (5x5) 5:3 Ефремов (Жаровский) – 54:54 (5x5) 6:3 Исхаков (Толчинский) – 56:34 (5x5) 6:4 Жаровский (Горшков) – 57:43 (5x5)
«Позитив в том, что отыгрались с 0:2, переломили матч. Но наделали много ошибок. Не очень на душе от таких побед. Хочется всё-таки быть солидной командой и не совершать столько ошибок в обороне. Хотели посмотреть Кузнецова в центре, но пока его функциональное состояние далеко от идеала, поэтому перевели его на край.
Ввели Толчинского, он сегодня сыграл неплохо. В первом периоде, несмотря на 14 отражённых бросков Самонова, во многих моментах хотели завести шайбу в пустые ворота. Было много лишних передач — попросили больше бросать», — приводит слова Разина сайт КХЛ.
