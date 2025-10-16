«Не очень на душе от таких побед». Тренер «Металлурга» Разин — о 6:4 с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым» (6:4).

«Позитив в том, что отыгрались с 0:2, переломили матч. Но наделали много ошибок. Не очень на душе от таких побед. Хочется всё-таки быть солидной командой и не совершать столько ошибок в обороне. Хотели посмотреть Кузнецова в центре, но пока его функциональное состояние далеко от идеала, поэтому перевели его на край.

Ввели Толчинского, он сегодня сыграл неплохо. В первом периоде, несмотря на 14 отражённых бросков Самонова, во многих моментах хотели завести шайбу в пустые ворота. Было много лишних передач — попросили больше бросать», — приводит слова Разина сайт КХЛ.