«Стиль какой-то несправедливый». Кудашов — об игре «Шанхайских Драконов»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

— Скажу о трёх играх, они все одинаковые, в одну шайбу. Матчи практически как плей-офф, очень сложный и крутой соперник.

— С этого сезона по три штуки на буллитах после матча, по-вашему, нормально бросать?

— Молодёжь не сидит долго у ТВ, так что нормально. Всё убыстряется. Думаю, тут повлияло немного на людей. Конечно, начинать с буллитов интереснее. Делаем?

— Никита Гусев каждые буллиты повторяет? Он вообще промахивается?

— Промахивается. Ну, мы тренируем буллиты, конечно.

— Перебросали в два раза — и такой счёт.

— Да, мы бы лучше в два раза сделали счёт. Второй гол пропустили, для нас это очень плохо, сами должны были забивать. Пока не искореним свои [неудачные] действия, ничего лучше не будет.

— Как вам китайский стиль хоккея?

— Стиль какой-то несправедливый. Есть Минск, есть «Шанхай». Да был «Слован», «Медвешчак», есть «драконы». Справедливости нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.