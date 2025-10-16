Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Стиль какой-то несправедливый». Кудашов — об игре «Шанхайских Драконов»

«Стиль какой-то несправедливый». Кудашов — об игре «Шанхайских Драконов»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5)     1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5)     2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5)     2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

— Скажу о трёх играх, они все одинаковые, в одну шайбу. Матчи практически как плей-офф, очень сложный и крутой соперник.

— С этого сезона по три штуки на буллитах после матча, по-вашему, нормально бросать?
— Молодёжь не сидит долго у ТВ, так что нормально. Всё убыстряется. Думаю, тут повлияло немного на людей. Конечно, начинать с буллитов интереснее. Делаем?

— Никита Гусев каждые буллиты повторяет? Он вообще промахивается?
— Промахивается. Ну, мы тренируем буллиты, конечно.

— Перебросали в два раза — и такой счёт.
— Да, мы бы лучше в два раза сделали счёт. Второй гол пропустили, для нас это очень плохо, сами должны были забивать. Пока не искореним свои [неудачные] действия, ничего лучше не будет.

— Как вам китайский стиль хоккея?
— Стиль какой-то несправедливый. Есть Минск, есть «Шанхай». Да был «Слован», «Медвешчак», есть «драконы». Справедливости нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода и победило «Шанхай» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android