Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев во встрече с «Шанхайсксими Драконами» (3:2 Б) отметился победным буллитом в серии послематчевых бросков.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов:

40 – Никита Гусев;

36 – Лаурис Дарзиньш;

33 – Сергей Мозякин;

30 – Данис Зарипов, Роман Старченко.

Лидеры по числу побед с клубом в буллитных сериях:

37 – Владимир Ткачёв А.;

35 – Никита Гусев;

34 – Данис Зарипов, Роман Старченко;

33 – Сергей Мозякин.

В следующем матче «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля.