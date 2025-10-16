Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев во встрече с «Шанхайсксими Драконами» (3:2 Б) отметился победным буллитом в серии послематчевых бросков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5) 1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5) 2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5) 2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4) 2:3 Гусев – 65:00
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов:
40 – Никита Гусев;
36 – Лаурис Дарзиньш;
33 – Сергей Мозякин;
30 – Данис Зарипов, Роман Старченко.
Лидеры по числу побед с клубом в буллитных сериях:
37 – Владимир Ткачёв А.;
35 – Никита Гусев;
34 – Данис Зарипов, Роман Старченко;
33 – Сергей Мозякин.
В следующем матче «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля.
