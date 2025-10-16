Жерар Галлан высказался о поражении «Шанхая» от московского «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 Б).

— Достаточно равная игра, «Динамо» выиграло по буллитам, команда играла здорово. Играть четыре матча дома бывает сложно, но количество очков нас устраивает.

— Как ваша команда чувствует себя физически при таком календаре?

— Есть время для восстановления… У нас будет четыре дня до следующего матча, все профессионалы, умеют настраивать своё время. Мы крутые ребята, всё будет хорошо.

— Почему вдруг не играет Спенсер Фу, Адам [Кленденинг] вообще с нашивкой капитана?

— У Спенсера небольшая травма. А Адам просто классный игрок, но Фу должен скоро вернуться.

— Оцените [заброшенную шайбу] Валенцова. Это шедевр.

— Это был выход «три в один», он воспользовался, хотя у него не получалось играть на постоянной основе.

— Вы отпраздновали гол Владислава?

— Мы не отмечаем, если не побеждаем.

— Проиграли только два очка в Питере. Дома лучше играется? В ноябре играть против СКА, что думаете?

— Да постоянно думаем. Везде тяжело. СКА — суперкоманда, но я не думаю об этом, просто не успеваю. Сыграем нормально, главное, что пока «Динамо» на нашем пути не будет, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.