Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жерар Галлан высказался о поражении «Шанхая» от московского «Динамо»

Жерар Галлан высказался о поражении «Шанхая» от московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5)     1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5)     2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5)     2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

— Достаточно равная игра, «Динамо» выиграло по буллитам, команда играла здорово. Играть четыре матча дома бывает сложно, но количество очков нас устраивает.

— Как ваша команда чувствует себя физически при таком календаре?
— Есть время для восстановления… У нас будет четыре дня до следующего матча, все профессионалы, умеют настраивать своё время. Мы крутые ребята, всё будет хорошо.

— Почему вдруг не играет Спенсер Фу, Адам [Кленденинг] вообще с нашивкой капитана?
— У Спенсера небольшая травма. А Адам просто классный игрок, но Фу должен скоро вернуться.

— Оцените [заброшенную шайбу] Валенцова. Это шедевр.
— Это был выход «три в один», он воспользовался, хотя у него не получалось играть на постоянной основе.

— Вы отпраздновали гол Владислава?
— Мы не отмечаем, если не побеждаем.

— Проиграли только два очка в Питере. Дома лучше играется? В ноябре играть против СКА, что думаете?
— Да постоянно думаем. Везде тяжело. СКА — суперкоманда, но я не думаю об этом, просто не успеваю. Сыграем нормально, главное, что пока «Динамо» на нашем пути не будет, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода и победило «Шанхай» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android