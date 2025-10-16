Коньков: менеджерские ходы и работа штаба Гатиятулина позволили «Ак Барсу» подняться

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о шестиматчевой победной серии «Ак Барса».

«Здорово, что команда выиграла домашнюю серию, пусть и не у самых топовых команд, хотя дважды победить «Амур» тоже требует больших усилий, поскольку мы видим в какой форме сейчас команда Гальченюка. Если брать весь шестиматчевый отрезок, налицо высокая результативность – в среднем четыре гола за игру. Причины на поверхности – это и появление такого мастера, как Хмелевски, и такого квалифицированного специалиста, как Константин Шафранов, при котором заработало большинство.

Отдельно бы хотел отметить победу над ЦСКА Никитина – это в любом случае дорогого стоит. Очевидно, на старте чемпионата у команды не всё ладилось, начало было смазанным. Но грамотные менеджерские ходы и работа штаба Гатиятулина позволили «Ак Барсу» подняться на третью строчку конференции. Безусловно, важно не впадать в эйфорию, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. С этой точки зрения ближайшая домашняя серия, где в соперниках будут действующий чемпион «Локомотив», а также «Металлург», покажет, насколько велики амбиции Казани в этом сезоне в борьбе за главный трофей», — цитирует Конькова Metaratings.