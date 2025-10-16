Скидки
«В перерыве по полной программе». Разин — о том, как бороться с удалениями Кузнецова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об удалениях нападающего магнитогорского клуба Евгения Кузнецова и оценил игровые качества форварда.

– Вопрос по Кузнецову. С его удалениями в зоне атаки как можно бороться?
– В перерыве по полной программе.

– Это больше от эмоций? Видно, что он весь как брызги шампанского – искрит. Или это именно функциональная недоготовность?
– Как вы сами считаете? Когда в гору лезешь, силы кончились – за кем зацепился, он тебя донесёт. Когда ноги бегут, ты всегда обгонишь. А когда еле ползаешь – видно. Он может за счёт катания выиграть позицию, у него скольжение идеальное. Но хочется, чтобы добавлял ногами в ключевые моменты. Видно, что он мастеровитый, читает игру на шаг вперёд, затылком видит партнёра. Поэтому если он ещё прибавит функционально, он может помочь нам выиграть Кубок Гагарина (улыбается), — приводит слова Разина сайт «Металлурга».

