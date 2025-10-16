Результаты матчей КХЛ на 16 октября 2025 года

Сегодня, 16 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 октября 2025 года:

«Сибирь» – «Ак Барс» — 1:4;

«Металлург» – «Салават Юлаев» — 6:4;

«Барыс» – «Авангард» — 6:2;

«Шанхайские Драконы» – «Динамо» М — 2:3 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 22 очками после 16 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 26 очков после 16 сыгранных встреч.