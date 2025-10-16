Результаты матчей ВХЛ на 16 октября 2025 года

Сегодня, 16 октября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 16 октября 2025 года:

«Магнитка» – «Сокол» — 4:1;

«Челмет» – ХК «Норильск» — 1:3;

«Южный Урал» – «Металлург» Нк — 0:5;

«Нефтяник» – «Ижсталь» — 4:1;

«Звезда» – «Ростов» — 3:1;

«Химик» – ХК «Тамбов» — 3:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург» с 25 очками после 15 встреч. Второе место занимают «Омские Крылья» с 24 баллами. Тройку замыкает «Нефтяник» (23 очка в 16 матчах).