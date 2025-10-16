Результаты матчей МХЛ на 16 октября 2025 года

16 октября состоялась одна встреча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 16 октября 2025 года:

«Тайфун» – «Амурские Тигры» — 4:1.

Напомним, «Золотой» дивизион Западной конференции МХЛ возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции МХЛ занимают «Стальные Лисы», набравшие 24 очка после 13 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.