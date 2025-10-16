Скидки
«Вместе победим». Роман Ротенберг опубликовал фото с Алиной Загитовой и Дмитрием Тарасовым

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг встретился с бывшим полузащитником сборной России по футболу Дмитрием Тарасовым, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и главой Международной боксёрской ассоциации Умаром Кремлёвым.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

«Вместе победим», — подписал Ротенберг фото в своём телеграм-канале.

Отметим, спортсмены присутствовали на пресс-конференции, где Ротенберг, являющийся также главным тренером команды «Россия 25», объявил расширенный состав сборной на Кубок Первого канала, который пройдёт с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске.

Комментарии
