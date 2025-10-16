Скопинцев стал вторым тренером в истории московского «Динамо», отработавшим 600 матчей

Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев стал вторым специалистом в истории бело-голубых, кто отработал 600 матчей. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Юбилейной для тренера стала встреча с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

Отмечается, что за всю историю бело-голубых больше игр было только у легендарного Аркадия Чернышёва (838).

Напомним, в следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.