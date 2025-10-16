Скопинцев стал вторым тренером в истории московского «Динамо», отработавшим 600 матчей
Поделиться
Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев стал вторым специалистом в истории бело-голубых, кто отработал 600 матчей. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Юбилейной для тренера стала встреча с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5) 1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5) 2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5) 2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4) 2:3 Гусев – 65:00
Отмечается, что за всю историю бело-голубых больше игр было только у легендарного Аркадия Чернышёва (838).
Напомним, в следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:21
-
22:02
-
21:46
-
21:30
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:43
-
20:24
-
20:06
-
19:40
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:17
-
19:08
-
19:04
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:34