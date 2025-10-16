Скидки
Скопинцев стал вторым тренером в истории московского «Динамо», отработавшим 600 матчей

Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев стал вторым специалистом в истории бело-голубых, кто отработал 600 матчей. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Юбилейной для тренера стала встреча с «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Рендулич (Куинни, Душак) – 09:03 (5x5)     1:1 Сикура (Уил) – 23:37 (5x5)     2:1 Валенцов (Попугаев) – 36:15 (5x5)     2:2 Слепышев (Пыленков, Уил) – 58:02 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

Отмечается, что за всю историю бело-голубых больше игр было только у легендарного Аркадия Чернышёва (838).

Напомним, в следующем матче московское «Динамо» 20 октября сыграет дома с «Локомотивом» из Ярославля. Подопечные Алексея Кудашова после 15 матчей набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

