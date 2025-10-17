Иван Демидов прокомментировал свой красивый гол в матче НХЛ «Монреаль» — «Сиэтл»

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов высказался о своей заброшенной шайбе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (5:4 OT). На 58-й минуте игры при счёте 3:4 Демидов забил гол, который позволил «Канадиенс» уйти от поражения и перевести встречу в овертайм.
«Просто почувствовал, прочитал игру. Как-то так это и произошло. Это не было моим планом в этом случае. Это было просто инстинктивно», — приводит слова Демидова пресс-служба «Монреаля».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
За три минуты до конца третьего периода находившийся в чужой зоне Иван Демидов протащил шайбу от правого борта в центр, отпасовал партнёру на левый фланг, открылся на пятачке, получил ответный пас, технично обвёл находившихся в створе ворот вратаря и двух полевых игроков обеих команд и послал шайбу в сетку.
