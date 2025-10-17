Скидки
Иван Демидов прокомментировал свой красивый гол в матче НХЛ «Монреаль» — «Сиэтл»

Иван Демидов прокомментировал свой красивый гол в матче НХЛ «Монреаль» — «Сиэтл»
19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов высказался о своей заброшенной шайбе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (5:4 OT). На 58-й минуте игры при счёте 3:4 Демидов забил гол, который позволил «Канадиенс» уйти от поражения и перевести встречу в овертайм.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Ньюхук (Демидов, Каррье) – 04:37     1:1 Шварц (Райт, Данн) – 23:33 (pp)     2:1 Кофилд – 27:12     2:2 Нюман (Картье, Годро) – 37:52     3:2 Дак (Добсон, Мэтисон) – 41:12     3:3 Олексяк (Макканн, Махура) – 44:48     3:4 Макканн (Монтур, Линдгрен) – 47:56     4:4 Демидов (Лайне, Галлахер) – 57:19     5:4 Кофилд (Хатсон, Судзуки) – 63:25    

«Просто почувствовал, прочитал игру. Как-то так это и произошло. Это не было моим планом в этом случае. Это было просто инстинктивно», — приводит слова Демидова пресс-служба «Монреаля».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

За три минуты до конца третьего периода находившийся в чужой зоне Иван Демидов протащил шайбу от правого борта в центр, отпасовал партнёру на левый фланг, открылся на пятачке, получил ответный пас, технично обвёл находившихся в створе ворот вратаря и двух полевых игроков обеих команд и послал шайбу в сетку.

