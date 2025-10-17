Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никишин повторил редкое достижение в истории «Каролины», покорявшееся лишь одному игроку

Никишин повторил редкое достижение в истории «Каролины», покорявшееся лишь одному игроку
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин сделал результативную передачу в каждом из трёх матчей этого сезона, став вторым защитником в истории клубов «Харрикейнз»/«Уэйлерз», которому удалось набрать очки в каждой из своих первых трёх игр регулярного сезона НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Джейми Макбейн начал карьеру с четырёхматчевой результативной серии в сезоне 2009/2010.

Никишин отметился результативной передачей в последнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Никишин принял участие в трёх матчах, в которых отметился тремя результативными передачами. «Каролина» на старте нового сезона НХЛ выиграла три матча подряд.

В следующей встрече команда сыграет с «Анахайм Дакс». Матч состоится 17 октября, начало – 5:00 мск.

Материалы по теме
Видео
«Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Никишина передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android