Никишин повторил редкое достижение в истории «Каролины», покорявшееся лишь одному игроку

Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин сделал результативную передачу в каждом из трёх матчей этого сезона, став вторым защитником в истории клубов «Харрикейнз»/«Уэйлерз», которому удалось набрать очки в каждой из своих первых трёх игр регулярного сезона НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Джейми Макбейн начал карьеру с четырёхматчевой результативной серии в сезоне 2009/2010.

Никишин отметился результативной передачей в последнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Никишин принял участие в трёх матчах, в которых отметился тремя результативными передачами. «Каролина» на старте нового сезона НХЛ выиграла три матча подряд.

В следующей встрече команда сыграет с «Анахайм Дакс». Матч состоится 17 октября, начало – 5:00 мск.